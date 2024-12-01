Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 4vom 01.12.2024
49 Min.Ab 6

Mitten in Köln wird Lisa, eine junge radikale Feministin, ermordet, die im Stil von Femen gegen Sexismus protestiert hatte. Vicky, Plocher und Hui versuchen, Edwin und Günter aus den Ermittlungen herauszuhalten, aus Angst die beiden könnten beim Thema Feminismus in ihrer unverblümten Art einen PR-Gau für die Polizei verursachen.

ARD Plus
