Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 3: Auf die Plätze
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6
Während der alljährlichen Bundesjugendspiele bricht Ralf Wernheim, der als Vater ehrenamtlich hilft, vor den Augen seiner Tochter Lily tot zusammen. Wernheim wurde genau zu dem Zeitpunkt erschossen, als er den Startschuss zum 100-Meter-Lauf gab. Obwohl zahlreiche Schüler, Eltern und Lehrer anwesend waren, können Edwin, Günter und Hui keine brauchbaren Zeugenaussagen bekommen.
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Rentnercops - Jeder Tag zählt
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: WDR & © Season 5: ARD, Bavaria Fiction & © Season 1-2, Season 4: Das Erste