Rentnercops - Jeder Tag zählt

ARD PlusStaffel 3Folge 6vom 01.12.2024
Folge 6: 1A-Stimmung

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6

Es gibt mal wieder richtig Krach auf der Wache, weil Edwin und Günter versäumt haben, die Tickets für den Polizeiball zu besorgen. Plocher kommt auf die grandiose Idee, einen Mediator zu engagieren, um den Frieden wiederherzustellen. Doch schon vor dem ersten Gespräch wird ein Attentat auf Jörg Fischer, den Mediator, verübt.

