Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 13: Ein Kind verschwindet
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6
Edwin und Günter verhören Lutz Michel, der nach einem reichlich dilettantisch ausgeführten Banküberfall sofort gefasst wurde. Allerdings fehlt die Beute und Michel behauptet, er habe gar nichts mitgenommen und Komplizen, wie vom Filialleiter der überfallenen Bank behauptet, gäbe es auch nicht. Wo aber ist dann das fehlende Geld?
Genre:Krimi-Drama, Comedy
