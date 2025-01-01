Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die Schwester betrogen

SAT.1Staffel 6Folge 1008
Die Schwester betrogen

Richter Alexander Hold

Folge 1008: Die Schwester betrogen

45 Min.Ab 12

Oliver Sandner soll sich von seiner Schwester Anne 50.000 Euro geliehen haben, um die ererbte Tischlerei vor der Insolvenz zu retten. Doch es floss kein Cent in das Familien-Unternehmen, da Oliver das Geld angeblich verloren hat. Für seine gutgläubige Schwester hatte die Aktion schlimme Folgen: Auf ihrem Haus lastet nun eine weitere Hypothek, weswegen es zwangsversteigert werden musste. Wird Oliver Sander nun von Richter Alexander Hold wegen Betruges bestraft werden?

