Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Freund oder Feind

SAT.1Staffel 6Folge 1011
Freund oder Feind

Freund oder FeindJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1011: Freund oder Feind

44 Min.Ab 12

Jörg Zinner ist angeklagt, weil er seine Geliebte Silvia Wegner mit einem Schal erdrosselt haben soll. Jörg ist Alkoholiker und kann sich an den Tatabend nicht mehr erinnern. Hat Silvia das Verhältnis zu ihm beendet und musste deswegen sterben? Oder hat ihr Ehemann, ein Freund des Angeklagten, von der Affäre erfahren und sie getötet?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen