Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Mord an der Geliebten

SAT.1Staffel 6Folge 1016
Mord an der Geliebten

Mord an der GeliebtenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1016: Mord an der Geliebten

45 Min.Ab 12

Natalie Bierwald ist angeklagt, die Geliebte ihres Mannes erschossen zu haben. Hat wirklich die eifersüchtige Ehefrau den Mord an Bärbel Hacker begangen oder war es vielleicht ein guter Freund des Opfers, der sie vor zwei Jahren maskiert vergewaltigt haben soll? Hat Bärbel kurz vor ihrem Tod herausgefunden, wer sich damals an ihr vergangen hat und den Täter zur Rede gestellt?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen