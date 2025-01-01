Richter Alexander Hold
Folge 1020: Familienhölle
45 Min.Ab 12
Das Verhältnis zwischen Kerstin und ihrer Schwiegermutter ist kritisch. Kerstin soll sie ausgeraubt und niedergeschlagen haben, um mit 42.000 Euro und ihrem Liebhaber durchzubrennen. Hat Kerstin aus Verzweiflung heraus gehandelt oder gibt es noch jemanden, der einen Grund hatte, dem "alten Drachen" zu schaden?
