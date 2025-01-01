Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1019
45 Min.Ab 12

1. Fall: Vernachlässigt Birgit ihre Tochter Laura tatsächlich, um zu feiern? Die 14-jährige Laura wurde schon mehrfach mitten in der Nacht betrunken von der Polizei aufgegriffen und fällt auch in der Schule seit Monaten durch aggressives Verhalten auf. 2. Fall: Herbert und sein Nachbar Thorsten leben seit Monaten im Streit - jetzt sitzen die beiden Streithähne vor Gericht. Herbert soll seinen Nachbarn rabiat mit Schnee eingerieben und ihn anschließend verprügelt haben.

SAT.1
