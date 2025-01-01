Richter Alexander Hold
Folge 1023: Weinfest
45 Min.Ab 12
Die 15-jährige Lena Falkner wurde mit einer tödlichen Kopfverletzung im Wald gefunden. Angeklagt ist Thomas Bukowski, der angeblich ein Verhältnis mit der Toten hatte - obwohl er offiziell mit ihrer Schwester zusammen ist. Wollte Lena die Affäre bekannt machen oder gab es dieses Verhältnis gar nicht? Wer geriet so heftig mit Lena in Streit, dass sie sterben musste?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1