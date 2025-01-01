Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Tödlicher Liebestest

SAT.1Staffel 6Folge 1009
Tödlicher Liebestest

Richter Alexander Hold

Folge 1009: Tödlicher Liebestest

45 Min.Ab 12

Der Angeklagte Sebastian Tamm soll seine Stiefschwester Valerie im Streit aus einem Fenster im vierten Stock geworfen haben. Sie überlebte den Sturz nicht. Kam es zu diesem Drama, weil der Angeklagte ein Problem mit Valeries Freund hatte? Er hatte sogar versucht, ihren Freund mit viel Geld zu einer Trennung zu bewegen. Richter Hold muss nun klären, ob der übersteigerte Beschützer-Instinkt des Angeklagten zu einer tödlichen Aktion geführt hat.

SAT.1
