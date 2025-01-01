Richter Alexander Hold
Folge 1009: Tödlicher Liebestest
45 Min.Ab 12
Der Angeklagte Sebastian Tamm soll seine Stiefschwester Valerie im Streit aus einem Fenster im vierten Stock geworfen haben. Sie überlebte den Sturz nicht. Kam es zu diesem Drama, weil der Angeklagte ein Problem mit Valeries Freund hatte? Er hatte sogar versucht, ihren Freund mit viel Geld zu einer Trennung zu bewegen. Richter Hold muss nun klären, ob der übersteigerte Beschützer-Instinkt des Angeklagten zu einer tödlichen Aktion geführt hat.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
