Richter Alexander Hold
Folge 1013: Terrorkids
44 Min.Ab 12
Fast vier Wochen passte die Angeklagte Alexandra Wellberg auf die Kinder ihrer besten Freundin auf. Mit der 15-jährigen Manuela kam sie überhaupt nicht zurecht. War sie mit der Rolle der Ersatzmutter so überfordert, dass sie die Beherrschung verlor, Manuela vom Fahrrad riss und dabei schwer verletzte? Oder schiebt Manuela ihr nur die Schuld in die Schuhe, weil das junge Mädchen Angst vor dem wahren Täter hat? Wird Manuela in der Schule etwa von einer Mädchen-Gang terrorisiert?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1