Richter Alexander Hold
Folge 1012: Freimord
45 Min.Ab 12
Michael soll versucht haben, seinen ehemals besten Freund Kai mit Schlaftabletten zu töten - Kai hatte Michael vor ein paar Jahren seine Traumfrau ausgespannt. Wollte er seine späte Rache geschickt als Selbstmord tarnen? Oder wollte sich der hoch verschuldete Kai tatsächlich selbst umbringen und seinerseits seinen Mord vortäuschen, damit seine Frau und seine beiden Kinder 700.000 Euro von der Lebensversicherung bekommen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1