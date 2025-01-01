Richter Alexander Hold
Folge 1024: Ich bin kein Entführer!
44 Min.Ab 12
Die vermisste 18-jährige Nadine Frohloff wurde in der Nähe der Rastanlage Hohengau tot gefunden. Vor ihrer Ermordung bekam ihr Vater einen Erpresserbrief mit einer Lösegeldforderung von 500.000 Euro - das Geld händigte er sofort aus. Angeklagt ist Peter Sommer, der angeblich mit Nadine eine Beziehung hatte ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1