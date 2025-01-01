Richter Alexander Hold
Folge 1026: Anti-Aging mit Folgen
45 Min.Ab 12
Dem 69-jährigen Playboy Gustav Ritter wurde das Potenz steigernde Mittel Sildenafil in seine Anti-Aging-Kapseln gemixt. Als er nach der Einnahme mit seiner fast 50 Jahre jüngeren Freundin Anja Prendtke Sex hatte, bekam der Bauunternehmer einen Herzinfarkt. Wollte sie ihn töten, um sich an seinem Testament zu bereichern?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1