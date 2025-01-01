Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1029
45 Min.Ab 12

Fortsetzung von gestern 16.00 Uhr. Außerdem: Die 22-jährige Ina Reiling hat bei der Polizei den Freund ihrer Mutter, David Heustein, wegen versuchter Vergewaltigung angezeigt. Bei der ärztlichen Untersuchung konnten aber keine Spuren oder Kratzer gefunden werden. Jetzt steht Ina wegen falscher Verdächtigung vor Gericht.

