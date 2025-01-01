Richter Alexander Hold
Folge 1049: Schöffe auf Abwegen
45 Min.Ab 12
Der Chef einer Modelagentur soll versucht haben, eines seiner Models zu erdrosseln und anschließend im Fluss zu versenken. Sollte die Frau sterben, weil sie zuviel über seine schmutzigen Machenschaften wusste? Oder hat sich ihr Bruder gerächt, weil sie seine gesamten Ersparnisse für eine Brust-OP gestohlen hat?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1