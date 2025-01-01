Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1049
45 Min.Ab 12

Der Chef einer Modelagentur soll versucht haben, eines seiner Models zu erdrosseln und anschließend im Fluss zu versenken. Sollte die Frau sterben, weil sie zuviel über seine schmutzigen Machenschaften wusste? Oder hat sich ihr Bruder gerächt, weil sie seine gesamten Ersparnisse für eine Brust-OP gestohlen hat?

