Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 6Folge 1050
Folge 1050: Die Wahrsagerin

45 Min.Ab 12

Einer allein stehenden Frau wird von einer Wahrsagerin prophezeit, dass sie bald einen Mann kennen lernen wird. Wenig später wird die Wahrsagerin ausgeraubt und ihre Wohnung niedergebrannt. Wollte sich die frustrierte Angeklagte rächen, weil sie herausgefunden hat, dass ihre neue Liebe mit dem Opfer gemeinsame Sache gemacht hat?

SAT.1
