Richter Alexander Hold

Lösegeld für eine Tote

SAT.1Staffel 6Folge 1051
45 Min.Ab 12

Ein Lkw-Fahrer wird beschuldigt, seine Geliebte, die Kellnerin einer Autobahnraststätte, entführt und ermordet zu haben. Von ihrem Ehemann, dem Besitzer des Rasthofes, wurden 250.000 € Lösegeld gefordert. Haben der Angeklagte und das Opfer zusammen gearbeitet, um ihren ahnungslosen Mann auszunehmen?

SAT.1
