Richter Alexander Hold
Folge 1052: Alle Mädchen lieben Pferde
45 Min.Ab 12
Mord auf dem Reiterhof - Musste die Tierärztin Katrin sterben, weil ihre Freundin Sonja Katrins Mann für sich wollte? Oder steckt ihr geldgieriger Bruder hinter dem Attentat mit einer tödlichen Spritze?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1