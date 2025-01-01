Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der Gigolo und der Masseur

SAT.1Staffel 6Folge 1058
Der Gigolo und der Masseur

Folge 1058: Der Gigolo und der Masseur

45 Min.Ab 12

Ein Frisör und sein Kumpel sind des schweren Raubes mit Todesfolge angeklagt: Sie sollen bei einem Einbruch vom Hausherrn überrascht worden sein und ihn erschossen haben. Einer der Einbrecher hatte jedoch eine Affäre mit der Ehefrau des Opfers. Haben die beiden Angeklagten die Frau benutzt, um den Einbruch besser planen zu können?

