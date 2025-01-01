Richter Alexander Hold
Folge 1059: Kraft der Pyramide
45 Min.Ab 12
Ein Schlosser wird beschuldigt, einen Händler von Energiepyramiden mit dem Auto angefahren zu haben. Der Mann hatte seiner Frau teure Esoterikwaren verkauft, die er nun nicht mehr zurücknehmen wollte. Fühlte sich der Angeklagte um sein Geld betrogen und wollte sich rächen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1