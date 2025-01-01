Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kraft der Pyramide

SAT.1Staffel 6Folge 1059
Folge 1059: Kraft der Pyramide

45 Min.Ab 12

Ein Schlosser wird beschuldigt, einen Händler von Energiepyramiden mit dem Auto angefahren zu haben. Der Mann hatte seiner Frau teure Esoterikwaren verkauft, die er nun nicht mehr zurücknehmen wollte. Fühlte sich der Angeklagte um sein Geld betrogen und wollte sich rächen?

SAT.1
