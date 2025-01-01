Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Raub ohne Beute

SAT.1Staffel 6Folge 1060
Raub ohne Beute

Richter Alexander Hold

Folge 1060: Raub ohne Beute

45 Min.Ab 12

Der spielsüchtige Philipp ist angeklagt, einen Geldtransporter überfallen und dabei den Sicherheitsbeamten Oliver niedergeschossen zu haben. Musste Oliver sterben, damit Philipp seine Spielschulden begleichen konnte? Aber warum hat er die 135.000 Euro Beute am Tatort zurückgelassen?

