SAT.1Staffel 6Folge 1066
Folge 1066: Schnelles Geld

45 Min.Ab 12

Eine Russin soll ihren Schwager aus Habgier umgebracht haben, weil sie den Gewinn aus einem gemeinsamen Autodiebstahl nicht teilen wollte. Hat sie den Raubmord begangen, um Deutschland endlich verlassen zu können? Oder hat ihre Schwester ihren Mann selbst umgebracht, weil sie glaubte, die beiden hätten eine Affäre?

