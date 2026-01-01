Richter Alexander Hold
Folge 1068: Die Zecke
45 Min.Ab 12
Ein Arbeitsloser soll versucht haben, seine Mutter umzubringen, um zu verhindern, dass sein unehelicher Sohn ihr Vermögen erbt. Er behauptet, das Kind wurde ihm untergeschoben und dessen Mutter sei nur auf das Geld aus.
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1