Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Hier sitzt ein A ...

SAT.1Staffel 6Folge 1070
Hier sitzt ein A ...

Hier sitzt ein A ...Jetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1070: Hier sitzt ein A ...

45 Min.Ab 12

Ein Mann wird beschuldigt, nach einem Fußball-Spiel den Platz seines Mitspielers mit Sekundenkleber bearbeitet zu haben, so dass er daran festklebte. Wollte er sich so an seinem Kameraden rächen, weil der ihn ständig provozierte? Und was haben das Opfer und sein bester Freund zu verbergen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen