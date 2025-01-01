Richter Alexander Hold
Folge 1075: Braunes Feuer
45 Min.Ab 12
Einem Mann wird vorgeworfen, ein Vereinsheim einer rechten Gruppe in Brand gesteckt zu haben - sein Sohn befand sich in dem Gebäude und sitzt seitdem im Rollstuhl. Hat der besorgte Vater die Tat begangen, um seinen Sohn von den Rechtsradikalen fernzuhalten?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1