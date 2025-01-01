Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Urlaubsflirt

SAT.1Staffel 6Folge 1076
Urlaubsflirt

Richter Alexander Hold

Folge 1076: Urlaubsflirt

45 Min.Ab 12

Wurde Petra ein Urlaubsflirt mit dem rassigen Latino Antonio zum Verhängnis? Erdrosselte er sie, weil er sich durch sie eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland versprach, Petra sich aber nicht auf eine Heirat einlassen wollte? Und welche Rolle spielt der eifersüchtige Ex-Freund der Toten?

