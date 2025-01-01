Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1080
45 Min.Ab 12

Einer Frau wird vorgeworfen, ihren querschnittsgelähmten Bruder in einen See geschubst zu haben. Wollte sie den hilflosen Mann umbringen, weil sie sich mit seiner Pflege überfordert fühlte oder wollte sein Chef ihn töten, weil ihn das Opfer erpresst hat?

