Richter Alexander Hold

Die wertlose Geisel

SAT.1Staffel 6Folge 1082
Folge 1082: Die wertlose Geisel

44 Min.Ab 12

Torsten Bremer ist angeklagt, die Frau eines Unternehmers entführt zu haben. Als ihr Ehemann sich weigerte, Lösegeld zu bezahlen, soll er versucht haben, ihn zu erschießen. Wollte sich der Entführer rächen, weil sein Plan fehlgeschlagen ist?

SAT.1
