Richter Alexander Hold

Mein Toter, dein Toter

SAT.1Staffel 6Folge 1083
Mein Toter, dein Toter

Richter Alexander Hold

Folge 1083: Mein Toter, dein Toter

45 Min.Ab 12

Eine verheiratete Frau wird beschuldigt, einen Lagerarbeiter umgebracht und anschließend im Wald versteckt zu haben. Der Grund: Er soll ihren Liebhaber bedroht haben. Hat die Angeklagte wirklich den Mord begangen oder war es die Prostituierte, die von dem Lagerarbeiter oft um Geld geprellt wurde?

SAT.1
