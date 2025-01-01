Richter Alexander Hold
Folge 1083: Mein Toter, dein Toter
45 Min.Ab 12
Eine verheiratete Frau wird beschuldigt, einen Lagerarbeiter umgebracht und anschließend im Wald versteckt zu haben. Der Grund: Er soll ihren Liebhaber bedroht haben. Hat die Angeklagte wirklich den Mord begangen oder war es die Prostituierte, die von dem Lagerarbeiter oft um Geld geprellt wurde?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1