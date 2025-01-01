Richter Alexander Hold
Folge 1084: Der verprügelte Stripper
45 Min.Ab 12
Ein Stripper wird in einer einsamen Unterführung scheinbar grundlos von einer Unbekannten mit einem Regenschirm verprügelt. Hat die Frau zugeschlagen, weil der Mann ihr eine Abfuhr erteilt hat? Welche Rolle spielt der Stripper in den Ermittlungen gegen einen Internetbetrüger?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1