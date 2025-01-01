Richter Alexander Hold
Folge 1085: Das Mädchen auf dem Photo
45 Min.Ab 12
Nach einer Disconacht soll André seine Traumfrau Hannah vor ein Auto gestoßen haben. Musste sie sterben, weil er es nicht ertragen konnte, von ihr eine Abfuhr zu bekommen oder war es der DJ, weil Hannah herausgefunden hatte, dass er sie und ihre Freundin mit Drogen gefügig machen wollte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1