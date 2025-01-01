Zum Inhalt springenBarrierefrei
Endlich 18

SAT.1Staffel 6Folge 1088
Folge 1088: Endlich 18

45 Min.Ab 12

Eine 17-jährige Schülerin soll nach einer Party einen Autoschlüssel gestohlen und im volltrunkenen Zustand ihren Freund angefahren haben. Wollte sie ihrem neuen Freund mit ihren Fahrkünsten imponieren und hat ihn dabei aus Versehen überfahren? Oder war die eifersüchtige Ex-Freundin des Opfers die Fahrerin?

SAT.1
