SAT.1Staffel 6Folge 1090
Folge 1090: Meine beste Freundin und ich

45 Min.Ab 12

Ein Sportstudent steht unter Verdacht, die Freundin seiner Ex in einen leeren Pool gestoßen zu haben, wobei sie sich schwer verletzt hat - er hat sie dafür verantwortlich gemacht, dass seine Freundin sich von ihm getrennt hat. Oder war es ein Unfall?

