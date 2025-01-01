Richter Alexander Hold
Folge 1091: Popsternchen gesucht
45 Min.Ab 12
Die Ehefrau eines Plattenbosses soll versucht haben, ihren Mann mit einem Messer zu töten - er stürzte dabei und leidet seitdem unter Gedächtnisverlust. Wollte sie ihn töten, weil sie seine ständigen Affären nicht mehr ertragen konnte oder war es ein Sänger seines Labels, den er um viel Geld betrogen hatte?
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1