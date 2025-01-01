Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1092
45 Min.Ab 12

Mord im Supermarkt: Eine Verkäuferin ist angeklagt, ihren Chef und Vater ihres unehelichen Kindes erschlagen zu haben, weil er sie beim Diebstahl erwischt hat. Wollte die vorbestrafte Frau damit verhindern, dass sie wieder ins Gefängnis muss und ihr Kind weiterhin bei einer Pflegefamilie aufwächst?

