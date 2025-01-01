Richter Alexander Hold
Folge 1096: Vergiftete Liebe
45 Min.Ab 12
Ein Kammerjäger ist angeklagt, seine in der Klinik liegende Frau mit Rattengift vergiftet zu haben. Der Grund: Er wollte verhindern, dass sie und die gemeinsamen Kinder in ihre Heimat Puerto Rico zurückgeht. Oder hat die Freundin seiner Frau das Gift untergemischt, weil sie heimlich in den Angeklagten verliebt ist?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
