Richter Alexander Hold

Die Bombe tickt

SAT.1Staffel 6Folge 1097
Folge 1097: Die Bombe tickt

45 Min.Ab 12

Einem Arzt wird vorgeworfen, den Kollegen seiner Verlobten umgebracht zu haben - der Grund: Er glaubte, die beiden hätten eine Affäre. Hat der krankhaft eifersüchtige Angeklagte den Lehrer wirklich erschossen oder war es ein ehemaliger Schüler des Opfers?

