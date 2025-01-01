Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Herzlos

SAT.1Staffel 6Folge 1099
Herzlos

Folge 1099: Herzlos

45 Min.Ab 12

Ein Maschinenbautechniker ist angeklagt, einen Arbeitslosen erstochen zu haben. Der Mann hatte dem Angeklagten vorgetäuscht, seiner kranken Ehefrau zu einer baldigen Herztransplantation zu verhelfen. Musste er wegen des Betruges sterben oder wurde das Opfer von der Familie seiner osteuropäischen Freundin ermordet?

