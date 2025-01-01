Richter Alexander Hold
Folge 1102: Explosive Chemiestunde
45 Min.Ab 12
Der Angeklagten wird vorgeworfen, das Chemieexperiment ihres Onkels so manipuliert zu haben, dass er sich dabei schwer verletzte. Hat sie die Tat bewusst begangen, um sich an ihrem Onkel zu rächen, den sie für den mysteriösen Tod ihres Vaters verantwortlich macht? Oder war es einer ihrer Schulkameraden, der eine ähnliche Tat zuvor im Internet angekündigt hatte?
