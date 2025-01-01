Richter Alexander Hold
Folge 1105: Die böse Pflegetochter
45 Min.Ab 12
Die mehrfach vorbestrafte Anouk steht unter Verdacht, in das Elektrogeschäft ihres Pflegevaters eingebrochen zu sein. Als er sie dabei erwischte, soll sie ihn mit einem Fernseher schwer verletzt haben. War der Einbruch ein Racheakt, weil ihr Pflegevater sie in ihre afrikanische Heimat zurückschicken wollte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
