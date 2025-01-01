Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Ruhe und Frieden

SAT.1Staffel 6Folge 1108
Ruhe und Frieden

Folge 1108: Ruhe und Frieden

45 Min.Ab 12

Der 19-jährige Michael soll versucht haben, Pfarrer Johann nachts auf dem Friedhof umzubringen - er hatte bei der Beerdigung von Michaels Vater eine gehässige Grabrede gehalten. Wollte sich der Angeklagte an dem Geistlichen rächen? Zur Tatzeit fand aber auch eine private Party auf dem Friedhof statt ...

