Richter Alexander Hold
Folge 1108: Ruhe und Frieden
45 Min.Ab 12
Der 19-jährige Michael soll versucht haben, Pfarrer Johann nachts auf dem Friedhof umzubringen - er hatte bei der Beerdigung von Michaels Vater eine gehässige Grabrede gehalten. Wollte sich der Angeklagte an dem Geistlichen rächen? Zur Tatzeit fand aber auch eine private Party auf dem Friedhof statt ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
