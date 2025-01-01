Richter Alexander Hold
Folge 1111: Haus des Grauens
45 Min.Ab 12
Der Industriemechaniker Lutz soll seine blinde Ex-Freundin Christina schwer verletzt haben - ihm wird auch vorgeworfen, mehrmals in ihr Haus eingebrochen zu sein. Hat er der hilflosen Frau das Leben zur Hölle gemacht, weil er dachte, so würde sie wieder zu ihm zurückzukehren?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
