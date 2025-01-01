Richter Alexander Hold
Folge 1112: Türkische Pizza
Der Türke Ali steht unter Verdacht, seiner Frau Doreen das Genick gebrochen zu haben - sie wollte sich scheiden lassen. Wollte Ali die Trennung nicht akzeptieren, weil er sich in seiner Ehre verletzt fühlte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1