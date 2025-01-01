Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der Clou

SAT.1Staffel 6Folge 1113
Der Clou

Richter Alexander Hold

Folge 1113: Der Clou

45 Min.Ab 12

Der ehemalige Sicherheitsmann Timo wird verdächtigt, das Juweliergeschäft ausgeraubt zu haben, für das er früher oft engagiert wurde. Bei dem Überfall soll er die Angestellte Elisabeth angeschossen und iSchmuck im Wert von 189.000 Euro erbeutet haben. Wollte der Arbeitslose mit dem Juwelier eine alte Rechnung begleichen?

Richter Alexander Hold
SAT.1
