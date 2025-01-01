Richter Alexander Hold
Folge 1115: Der Schürzenjäger
45 Min.Ab 12
Sexskandal im Nobel-Hotel: Der Geschäftsführer Simon hat seine Angestellte Valerie auf dem Kopierer in seinem Büro geliebt - mit den dabei entstandenen Fotokopien wurde er später auf insgesamt 50.000 Euro erpresst. Ist Valerie die Erpresserin oder hat seine Schwester Margot die Situation ausgenutzt, um sich an ihrem geizigen Bruder zu rächen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1