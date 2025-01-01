Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schwesternmörder

SAT.1Staffel 6Folge 1117
Folge 1117: Schwesternmörder

45 Min.Ab 12

Der Tontechniker Johannes wird beschuldigt, die Schwestern Sarah und Esther umgebracht zu haben. Er soll zuerst Sarah in ihrer Wohnung erdrosselt haben, weil sie seine Liebe nicht erwiderte. Und als Esther das herausfand und die Polizei informieren wollte, soll er auch sie getötet haben.

Richter Alexander Hold
SAT.1
