Tatort Kartbahn

SAT.1Staffel 6Folge 1118
Folge 1118: Tatort Kartbahn

45 Min.Ab 12

Kevin hat vor drei Jahren seine Familie bestohlen und war seitdem spurlos verschwunden. Plötzlich stand er wieder vor der Tür und wollte bei seinem Vater auf der Kartbahn arbeiten. Kurz nach Kevins Rückkehr wurde der Safe der Kartbahn ausgeraubt und eine Angestellte niedergeschlagen. Ist Kevin rückfällig geworden oder hat ihm jemand eine hinterhältige Falle gestellt?

SAT.1
