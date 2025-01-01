Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Mutterpflichten

SAT.1Staffel 6Folge 1120
Mutterpflichten

MutterpflichtenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1120: Mutterpflichten

45 Min.Ab 12

Die Angeklagte Sophie wird beschuldigt, ihre Mutter Klara nach einem Streit die Treppe hinuntergestoßen zu haben. Auslöser des Streits war Sophies überstürzter Umzug zu ihrem neuen Freund Olaf. Klara wirft ihrer Tochter vor, nur an sich zu denken und ihre Kinder dabei völlig verwahrlosen zu lassen. Wollte Sophie verhindern, dass ihre Mutter das Jugendamt einschaltet und sie ihre Kinder verliert?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen